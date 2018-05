Wie viel Plastik verwenden Sie im Alltag?

Sackerl, Besteck, Verpackungen – wo verzichten Sie bewusst auf Plastik? Wo verwenden Sie es noch? Tauschen Sie sich im Forum aus!

Das Getränk aus einem Plastikbecher mit einem Plastikstrohhalm trinken, die Grillwurst auf einem Plastikteller mit Plastikbesteck zerschneiden – das soll bald der Vergangenheit angehören, zumindest in EU-Staaten. Die entsprechende Richtlinie der EU-Kommission zur Vermeidung von Plastikmüll soll am 23. Mai vorliegen. Dem Plastikmüll wird langfristig der Kampf angesagt, durchaus nachvollziehbar, wenn man sich die Zahlen ansieht: In den 28 Mitgliedsstaaten werden jährlich rund 25 Millionen Tonnen Plastikmüll produziert, von denen nur rund 30 Prozent bisher recycelt wurden. Bis 2030 sollen daher sämtliche Plastikverpackungen in der EU wiederverwertbar sein.

Auch im STANDARD-Forum wurde über das geplante Verbot diskutiert. Einige ergänzen es um weitere konkrete Vorschläge und Ideen:

Besonders die Plastiksackerln sind diesem User ein Dorn im Auge, ihm schwebt eine Lösung nach italienischem Vorbild vor:

Wenn es schnell gehen muss, wird gerne Plastik verwendet, das würde dieser User gerne ändern:

Mehrere User wünschen sich ein Pfand auf Plastikflaschen:

Dass sich einiges getan hat, wird deutlich, wenn man sich an frühere Jahre und den damaligen Umgang mit Plastik erinnert:

Wie vermeidbar ist Plastik im Alltag?

Welche Alternativen verwenden Sie jetzt schon? Wie vermeiden Sie übermäßigen Plastikmüll? Wo können Sie im Alltag auf Plastik nicht verzichten? Hat sich Ihr Umgang mit Plastik über die Jahre verändert? Teilen Sie Ihre Erfahrungen, Tipps und Vorschläge im Forum! (aan, 3.5.2018)