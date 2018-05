Strache missachtet selbst beschlossenes Rauchverbot im Festzelt

FPÖ-TV zeigt Vizekanzler am Tag der Arbeit mit Zigarette bei blauer Kundgebung. Der Nichtraucherschutz in Festzelten trat mit 1. Mai in Kraft

Das absolute Rauchverbot in der Gastronomie hat die Regierung zwar gekippt, auf mehr Nichtraucherschutz konnte sich Türkis-Blau dennoch verständigen. Seit 1. Mai ist nun die Novelle in Kraft. Dem neuen Gesetzestext ist unter anderem zu entnehmen: "Das Rauchverbot gilt auch in Mehrzweckhallen bzw. Mehrzweckräumen. Miterfasst sind auch nicht ortsfeste Einrichtungen, insbesondere Festzelte."

Die Freiheitlichen begingen den 1. Mai, den Tag der Arbeit, dieses Jahr in Linz – in einem Festzelt. FPÖ-TV, der blaue Parteifunk, war dabei und hat die gesamte Veranstaltung in Form eines Videos festgehalten. Immer wieder schwenkt die Kamera von der Bühne ins Publikum, wo auch FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache sitzt, und raucht.

"Liebe Freunde, wir Freiheitlichen auf allen Ebenen machen politische Arbeit so, wie ihr euch das vorstellt", ruft der blaue Landesparteichef Manfred Haimbuchner durchs Mirkofon in Richtung Biertische, während man Strache genüsslich an einer Zigarette ziehen sieht. Er wünsche "dem Heinz viel, viel Kraft", endet Haimbuchner dann seine Rede. (mika, 2.5.2018)