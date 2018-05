Nashville verliert nach 3:0-Führung noch 4:7

Bittere Niederlage bei Winnipeg – Owetschkin sicherte Capitals 4:3 in Pittsburgh

Pittsburgh (Pennsylvania)/Winnipeg – Die Nashville Predators haben am Dienstag (Ortszeit) in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL eine 3:0-Führung vergeben und bei den Winnipeg Jets noch mit 4:7 verloren. Das beste Team der "regular season" liegt im Play-off damit 1:2 zurück. In der Eastern Conference stellten die Washington Capitals mit einem 4:3 in Pittsburgh auf 2:1.

Ein furioses Startdrittel der Predators wurde durch ein 4:0 der Jets im Mitteldrittel aufgehoben. Auch wenn den Gästen noch der Ausgleich zum 4:4 gelang, war danach der Heimsieg für Winnipeg nicht mehr zu verhindern. Spiel 4 der "best of seven"-Serie im Halbfinale der Western Conference geht am Donnerstag in Winnipeg in Szene.

Im Osten verlor Stanley-Cup-Champion Pittsburgh das dritte Spiel der Zweitrunden-Serie gegen die Washington Capitals 3:4. Penguins-Kapitän Sidney Crosby (37. Minute) konnte trotz seines achten Treffers in den diesjährigen Play-offs die Heimniederlage seines Teams nicht verhindern. Capitals-Star Alexander Owetschkin sorgte 67 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit für die Entscheidung zugunsten der Gäste. Für den 32-jährigen Russen war es ebenfalls das achte Tor in der laufenden Endrunde. Pittsburgh ist am Donnerstag neuerlich Schauplatz für Spiel 4. (APA, 2.5.2018)

NHL-Ergebnisse – Play-offs ("best of seven"):

Eastern Conference:

Pittsburgh Penguins – Washington Capitals 3:4; Stand 1:2.

Western Conference:

Winnipeg Jets – Nashville Predators 7:4. Stand 2:1.