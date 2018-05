Der beste Song-Contest-Hit aller Zeiten?

"Waterloo", "Euphoria" oder "Rise Like A Phoenix" – Stimmen Sie über den größten Song der Song-Contest-Geschichte ab!

Auch wenn teure Performances und Feuerwerk so manche Melodie in den Hintergrund stellen, im Zentrum des Song Contests stehen noch immer die Lieder. In den 62 Jahren, in denen der Wettbewerb ausgetragen wurde, haben es einige zu großem Erfolg gebracht. Und oftmals sind es nicht mal die Gewinnerlieder, die sich dann als wahre Hits herausstellen.

Klar, Abba hat mit "Waterloo" nicht nur den Gesangswettbewerb gewonnen, sondern auch eine Weltkarriere gestartet, aber auch Zweit- oder Andersplatzierte schafften es zu internationalem Erfolg: "Volare" von 1958 ist einer der bekanntesten Songs der Geschichte und wurde beim Song Contest nur Dritter. "Eres Tu" und "Power To All Our Friends" wurden trotz Niederlage 1973 zu Evergreens.

Und die modernen ESC-Songs? In diversen Rankings findet sich vor allem ein Song immer wieder auf den vorderen Popularitätsrängen: "Euphoria" von Loreen. Aber auch Conchitas "Rise Like A Phoenix" gilt – auch aufgrund der Botschaft der Diversität – als einer der wichtigsten Songs der Song-Contest-Geschichte.

Welcher Song ist der beste der ESC-Geschichte?

Welcher Song ist Ihr Lieblings-ESC-Song aller Zeiten?

Welches Lied hatte Ihrer Meinung nach den Sieg nicht verdient, und welcher Song der Song-Contest-Geschichte ist unterschätzt? (rec, 7.5.2018)