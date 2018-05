Frauenleiche im Neusiedler See: Auch Leichenteile in Kühltruhe

Der mutmaßliche Täter hat laut Ermittlern ein umfangreiches Geständnis abgelegt. Laut Staatsanwaltschaft wollte der 63-Jährige das Opfer auch "kosten"

Eisenstadt – Jener 63-jährige Mann, der verdächtigt wird, eine Frau getötet und zerstückelt und ihre Körperteile teilweise im Neusiedler See versenkt zu haben, hat ein umfangreiches Geständnis abgelegt. Das bestätigte der Leiter der polizeilichen Ermittlungen bei einer Pressekonferenz in Eisenstadt am Mittwoch.

Der mutmaßliche Täter war bis Oktober 2016 im Maßnahmenvollzug und wurde bedingt entlassen. Verena Strnad von der Staatsanwaltschaft Eisenstadt sprach von einem "massiv einschlägig getrübten Vorleben" hinsichtlich Gewalt- und Sexualdelikten. Strnad bestätigte auch, dass Ermittler Leichenteile der Frau in der Kühltruhe des Mannes in dessen Wiener Wohnung entdeckt haben. Er habe die Leichenteile eingefroren und später "kosten wollen".

Der 1955 geborene Österreicher mit Wohnsitz in Wien befindet sich seit Sonntag in Untersuchungshaft. Die Identität des Opfers ist laut den Ermittlern "bis jetzt nicht bekannt". Der Beschuldigte habe angegeben, die Frau Ende März in seiner Wiener Wohnung im Streit getötet zu haben. Danach habe er die Leiche mehrfach zerteilt, ins Burgenland gebracht, wo er Pächter einer Seehütte war, und mit einem Elektroboot in die Ruster Bucht transportiert und versenkt.



Torso am 13. April gefunden

Am Vormittag des 13. April wurde der Torso im Bereich der Ruster Bucht entdeckt, der Kopf wurde noch am selben Abend im Neusiedler See gefunden. Polizeitaucher suchten in der Folge nach weiteren Leichenteilen. Leichenspürhunde kamen dabei ebenso zum Einsatz wie ein Sonargerät der Feuerwehr. Am 16. April wurden dann zwei Unterarme ohne Hände sowie ein Ober- und ein Unterschenkel entdeckt. Noch nicht gefunden wurden die beiden Hände und Füße sowie ein Bein. (red, 2.5.2018)