Frauenleiche im Neusiedler See: "Umfangreiches Geständnis" abgelegt

Bei einer Pressekonferenz geben die Ermittler neue Informationen zur im Neusiedler See gefundenen weiblichen Leiche präsentieren

Eisenstadt – Wie am Montag bekannt wurde, ist jener 63-jährige Mann, welcher verdächtigt wird, eine Frau umgebracht und ihre Körperteile im Neusiedler See versenkt zu haben, geständig. Das bestätigte seine Anwältin Astrid Wagner. Der Mann habe die Frau – eine slowakische Prostituierte – in Panik gewürgt. Das Ganze sei aus dem Ruder geraten, sagte die Anwältin. Der Beschuldigte sitzt in Untersuchungshaft.

Aktuelle Ermittlungsergebnisse werden am Mittwoch in Eisenstadt bei einer Pressekonferenz seit 10.30 Uhr präsentiert:

Torso am 13. April gefunden

Am Vormittag des 13. April wurde der Torso einer weiblichen Leiche im Bereich der Ruster Bucht entdeckt. Der Kopf wurde noch am selben Abend im Neusiedler See gefunden. Polizeitaucher suchten in der Folge nach weiteren Leichenteilen. Leichenspürhunde kamen dabei ebenso wie ein Sonargerät der Feuerwehr zum Einsatz. Am 16. April wurden dann zwei Unterarme ohne Hände sowie ein Ober- und ein Unterschenkel entdeckt. Noch nicht gefunden wurden die beiden Hände und Füße sowie ein Bein. (red. 2.5.2018)