T-Mobile US verdient trotz Umsatzanstieg weniger

Tochter der Deutschen Telekom übertraf Erwartungen

Die US-Mobilfunktochter der Deutschen Telekom hat im ersten Quartal trotz eines Umsatzanstiegs weniger verdient als im gleichen Vorjahreszeitraum. Der Gewinn ging um 3,9 Prozent auf 671 Millionen Dollar (555,51 Mio. Euro) zurück, wie T-Mobile US am Dienstag nach Börsenschluss mitteilte. Der Umsatz kletterte dank gestiegener Kundenzahlen um 8,8 Prozent auf 10,46 Milliarden Dollar.

Details

Damit übertraf das Unternehmen die Schätzungen von Analysten. Für 26 Milliarden Dollar will T-Mobile US derzeit den kleineren Rivalen Sprint kaufen. Die geplante Mobilfunkhochzeit hängt am Segen der Kartellwächter. Im nachbörslichen Handel stiegen die T-Mobile-US-Aktien um zwei Prozent. (Reuters, 2.5.2018)