Trump droht Afrika wegen Fußball-WM

US-Präsident fordert Unterstützung gegen Marokko als Austragungsort der WM 2016

Lagos – US-Präsident Donald Trump hat die afrikanischen Länder zur Unterstützung der gemeinsamen Bewerbung der USA, Kanada und Mexiko um die Fußball-WM 2026 aufgefordert. "Ich hoffe, dass alle afrikanischen Länder auf der Welt, die wir auch unterstützen, uns ebenso bei unserer Bewerbung mit Kanada und Mexiko unterstützen", sagte Trump am Montag. Einziger Gegenkandidat ist Marokko.

Auf einer Pressekonferenz mit Nigerias Präsident Muhammadu Buhari, erklärte Trump, dass die USA die Angelegenheit "sehr genau beobachten" werden. Erst am vergangenen Freitag hatte Trump den Gegnern der amerikanischen Bewerbung via Twitter mit Konsequenzen gedroht: "Es wäre eine Schande, wenn Länder, die wir immer unterstützen, sich gegen die US-Bewerbung einsetzen. Warum sollten wir diese Länder unterstützen, wenn sie uns nicht unterstützen (auch bei den Vereinten Nationen)?"

Die Weltmeisterschaft in acht Jahren wird beim Kongress des Weltverbandes FIFA am 13. Juni in Moskau vergeben. (APA, 1.5.2018)