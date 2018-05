Italien sucht Teamchef: Mancini hoch im Kurs

Nach der Absage von Ancelotti zeigen sowohl der aktuelle Trainer von St. Petersburg als auch Italiens Verband Interesse

Rom – Auf der Suche nach einem Trainer für die italienische Nationalmannschaft deutet sich eine Einigung zwischen Roberto Mancini und dem Fußball-Verband (FIGC) an. Der Wille, dass der 53-Jährige den Posten übernimmt, bestehe auf beiden Seiten, berichtete die "Gazzetta dello Sport" am Dienstag nach einem Treffen zwischen Mancini und dem Verband.

Der kommissarische Verbandschef Roberto Fabbricini sagte der Nachrichtenagentur Ansa, die Verhandlungen mit Mancini sollten nach dem 13. Mai – also nach dem Saisonende in Russland – in die Details gehen. Mancini steht derzeit bei Zenit Sankt Petersburg unter Vertrag.

Seit Monaten sucht der Verband nach der gescheiterten Qualifikation für die WM 2018 nach einem Nachfolger für Gian Piero Ventura. Nachdem der frühere Bayern-Coach Carlo Ancelotti endgültig abgesagt hat, steht Mancini wieder hoch im Kurs. Italien hat sich erstmals seit 60 Jahren nicht für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifiziert. (APA, 1.5.2018)