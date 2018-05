Sportbild des Tages

foto: apa/afp/alfredo estrella

1.5.2018: In einer Fabrik in Jiutepec/Mexiko werden aus Latex Masken von Fußballern erzeugt. In diesem Fall handelt es sich – an den markanten Beißerchen gut zu erkennen – um Luis "El Pistolero" Suárez aus Uruguay, der seit 2014 für den FC Barcelona auf Torejagd geht.

