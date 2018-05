EU-Kommission will Plastikgeschirr verbieten

Eine neue, entsprechende Richtlinie soll am 23. Mai vorgelegt werden, die bisherige Gesetzgebung sei nicht zufriedenstellend

Wien – In den EU-Staaten soll bald der Verkauf von Gabeln, Becher, Messern, Löffeln, Strohhalmen und Essstäbchen aus Plastik verboten werden. Das geht aus dem Entwurf einer Richtlinie hervor, die deutsche Wirtschaftswoche berichtete. Demnach will die EU-Kommission eine Richtlinie am 23. Mai vorlegen.

"Die Wirkung der bestehenden Gesetzgebung ist nicht zufriedenstellend", steht im Vorschlag. In den vergangenen Monaten sorgten immer wieder Bilder von mit Plastik vermüllten europäischen Stränden für Diskussion. Bis zu 50 Prozent dieses Abfalls besteht aus Einweggeschirr.

Langfristige Plastikstrategie der EU

Die neue Regelung passt in die langfristige Strategie der EU-Kommission, Plastikmüll drastisch zu reduzieren. EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger will bereits am 2. Mai eine Steuer auf Plastik vorschlagen.

Nach Angaben der EU-Kommission werden jährlich in den 28 Mitgliedsstaaten rund 25 Millionen Tonnen Plastikmüll produziert. Nur rund 30 Prozent werden bisher recycelt. Die Kommission will bis 2030 erreichen, dass sämtliche Plastikverpackungen wiederverwertbar sind.

Einzelne Mitgliedsstaaten wie Frankreich, Großbritannien und Irland arbeiten bereits an nationalen Verboten. Ein Verbot in der gesamten EU würde vor allem Fast Food-Anbieter treffen, deren Geschäftsmodell darauf beruht, dass Speisen und Getränke außer Haus konsumiert werden. (july, 1.5.2018)