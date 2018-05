Facebook weitet Test von "Herabstufen"-Button aus

Nun können auch Neuseeländer und Australier ihren Unmut über Kommentare ausdrücken

Der "Like"-Button mit seinem erhobenen Daumen ist wohl Facebooks berühmtestes Symbol. Schon seit Jahren fordern viele Nutzern einen Gegenpart, den "Dislike"-Knopf. Seit Februar testet Facebook etwas sehr Ähnliches: Einen "Downvote"-Button, mit dem unpassende Kommentare markiert werden können. Bei vielen "Herabstufungen" eines Beitrags rutscht dieser dann in der Diskussion nach unten. Das Prinzip ist etwa von Reddit bekannt.

Test in den USA

Anfang Februar erhielt ein kleiner Prozentsatz der Facebook-Nutzer in den USA die Möglichkeit, das Herabstufen zu testen. Nun weitet die Plattform die Beta-Phase des Features auf Neuseeland und Australien aus, wie Engadget berichtet. Das nährt Spekulationen, dass der Button auf der Facebook-Entwicklerkonferenz F8, die am Dienstag beginnt, offiziell präsentiert werden könnte.

Zensur

An dem Feature gibt es auch Kritik. So wird etwa befürchtet, dass unerwünschte Gegenargumente in Diskussionen "zensiert" werden können. Außerdem beschwerte sich Reddit über den Ideenklau. (red, 1.5.2018)