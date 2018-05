Disney produziert künftig Inhalte für Twitter

Einzelheiten werden in den nächsten Tagen publik gemacht werden

Walt Disney will ein spezielles Angebot für Twitter aus den Bereichen Sport, Nachrichten und Unterhaltung produzieren. Wie beide US-Konzerne am Montag mitteilten, sollen die Einzelheiten in den kommenden Tagen bekanntgegeben werden. Eingebunden seien die Disney-Töchter ABC, ESPN, Freeform und die Filmstudios.

Streaming

Durch die Vereinbarung baut der Internet-Kurznachrichtendienst sein Streamingangebot aus, während der Unterhaltungsriese angesichts des Rückgangs beim traditionellen Fernsehgeschäft neue Zuschauer erschließt. (APA, 1.5.2018)