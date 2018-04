Im Viktoriasee droht ein großes Artensterben

Rund 20 Prozent Arten in und um Afrikas größten See seien vom Aussterben bedroht, warnt die Weltnaturschutzunion.

Kampala/Gland – Naturschützer warnen vor einem großen Artensterben im ostafrikanischen Viktoriasee. Rund 20 Prozent der untersuchten Arten, die in und an dem größten See Afrikas leben, seien vom Aussterben bedroht, berichtete die Weltnaturschutzunion IUCN in Gland. Betroffen seien unter anderem Fische, Muscheln, Krabben, Libellen und etliche Wasserpflanzen. Von den im Viktoriasee endemischen Arten seien sogar 76 Prozent bedroht.

Für ihre Untersuchung hat die IUCN den weltweiten Gefährdungsstatus von 651 Arten untersucht, die alle auch im Viktoriasee-Becken vorkommen. 204 davon sind endemisch, also ausschließlich dort zu finden. "Das Viktoriasee-Becken ist unglaublich reich an einzigartigen Arten, doch diese Vielfalt nimmt stetig ab", sagte Will Darwall von der IUCN, Koautor der Studie.

Fatale Folgen

Die Auswirkungen seien auch für die vielen Menschen, die wirtschaftlich vom See abhängig seien, fatal. "Wir hoffen, dass dieser Bericht zu einem nachhaltigeren Land- und Wassermanagement im Viktoriasee führt", so Darwall. Nach Angaben der Weltbank sind rund 40 Millionen Menschen direkt oder indirekt auf den Viktoriasee angewiesen.

Mit einer Wasserfläche von 68.800 Quadratkilometern ist er der größte See Afrikas. Die Verschmutzung durch Industrie und Landwirtschaft, Überfischung und Rodungen seien die größte Gefahr für die Artenvielfalt in der Region. Aber auch invasive Arten stellen eine große Bedrohung dar.

Ein Beispiel dafür ist etwa die dickstielige Wasserhyazinthe (Eichhornia crassipes): Die freischwimmende Wasserpflanze, die in den 1980er Jahren aus Südamerika eingeschleppt wurde, bedeckt heute in dichten Matten etwa zehn Prozent der Oberfläche des Viktoriasees. Die Folgen sind verheerend: Durch den Lichtmangel und sinkenden Sauerstoffgehalt im Wasser sterben andere Wasserpflanzen und in Folge auch Fische. (APA, red, 30.4.2018)