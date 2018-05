Ringsperre und Umleitungen wegen Maiaufmarsch

Am Dienstag findet der letzte Maiaufmarsch mit Michael Häupl als Bürgermeister statt. Arbö rät großräumig auszuweichen. Die Wiener Linien warnen vor Verzögerungen und Kurzführungen.

Wien – Am Dienstagvormittag begeht die SPÖ ab 9 Uhr ihre traditionellen Feierlichkeiten zum "Tag der Arbeit" am Wiener Rathausplatz. Für Wiens Bürgermeister Michael Häupl wird es heuer der letzte Maiaufmarsch sein, bei dem er auf der Bühne vor dem Rathaus zehntausende Genossen begrüßt und ihnen mit einem roten Tüchlein beim Einmarsch zuwinkt.

"Zeit für mehr Solidarität", lautet heuer das rote Motto der Kundgebung am 1. Mai. Alle 23 Bezirksorganisationen der SPÖ Wien und zahlreiche befreundete Organisationen – wie die Red Biker, die Sozialisitische Jugend oder die Sozialdemokratischen Gewerkschafter – ziehen dann nacheinander am Rathausplatz ein. Die Wiener Linien warnen daher vor Verzögerungen.

Abschlusskundgebung am Platz

Die Abschlusskundgebung wird gegen 10.45 Uhr der Wiener SPÖ Chef, Wohnbaustadtrat Michael Ludwig eröffnen. Ludwig wird vorab mit seiner Bezirksorganisation Floridsdorf als erster Bezirk einziehen. Weiters sprechen die Vorsitzende der Wiener SPÖ Frauen, Finanzstadträtin Renate Brauner, AK-Präsidentin und ÖGB-Vizepräsidentin Renate Anderl, und der SPÖ-Bundesparteivorsitzende Christian Kern. Den Abschluss macht Bürgermeister Michael Häupl.

Um 13 Uhr startet dann das Maifest auf der Kaiserwiese im Wiener Prater mit Bands und Unterhaltung für Groß und Klein. Am Abend wird im Prater dann noch ein Feuerwerk gezündet.

Bereits am Vorabend des 1. Mai, am Montag, dem 30. April marschieren die Jugendorganisationen zum Fackelzug unter dem Motto "Wien wehrt sich!" auf.

Abgrenzung in Blau-Schwarz-Pink

Die FPÖ trifft sich zur Maifeier in einem Festzelt am Urfahraner Markt in Linz, zu der auch Parteichef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache erwartet wird. Die Neos treffen sich in Wien-Neubau zum "Tag der Bildung".

Die Grünen begingen bereits den "Tag der Arbeitslosen". Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hingegen will am "Tag der Arbeit" die Arbeit der Pflegekräfte, indem er eine Pflegeeinrichtung in Wien-Ottakring besucht.

Verzögerungen und Umleitungen

Aufgrund der Veranstaltungen am 1. Mai wird der Ring von 8 Uhr bis etwa 13 Uhr gesperrt sein. Weshalb die Wiener Verkehrsbetriebe ihre Ringlinien kurzführen. Ab etwa 7.40 Uhr fährt die Straßenbahnlinie 1 nur zwischen Stefan-Fadinger-Platz und Kärntner Ring/Oper und zwischen Prater Hauptallee und Börse.

Die Straßenbahnlinie 2 fährt ab zirka 7.30 Uhr zwischen Dornbach und Lerchenfelder Gürtel und zwischen Schwedenplatz und Friedrich-Engels-Platz. Ab 09.30 Uhr fährt die 2er zwischen Dornbach und Ring.

Die Linie D fährt ab 07.40 Uhr in beiden Fahrtrichtungen über den Franz-Josefs-Kai, die Line 71 ab 08.30 zwischen Zentralfriedhof 3. Tor und Schwarzenbergplatz. Die Vienna Ring Tram ist bis 13 Uhr eingestellt.

"In allen Wiener Bezirken kann es durch die Aufmärsche bei Straßenbahnen und Bussen zwischen 8 und 11 Uhr zu veränderten Fahrtrouten und Kurzführungen kommen", warnen die Wiener Linien. Aufgrund des großen Besucherandrangs zum Praterfest werden am Nachmittag die Intervalle auf allen Linien zum Prater verstärkt (U1, U2, 1, 5 und 5B).

Der Arbö rät Autofahrern, die Innenstadt am Vormittag möglichst zu meiden und großräumig auszuweichen. (Oona Kroisleitner, 30.4.2018)