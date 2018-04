"Elite: Dangerous": Spieler malt mit Raumschiff Logo, das sich über gesamte Galaxie erstreckt

Einen Monat lang war der "Commander Malibu" für seine Zeichnung unterwegs – Reue zeigt er keine

"Elite Dangerous"-Spieler "Commander Malibu" hat das Logo des Games in die Galaxie gezeichnet und dafür 375.000 Lichtjahre mit seinem Raumschiff zurückgelegt. In einem Youtube-Video wurde der Weltall-Flug festgehalten, der insgesamt ein Monat in Anspruch nahm.

cmdr malibu Das Kunstwerk im Zeitraffer.

Wird wohl "cool" aussehen

Zu den Beweggründen gab der Spieler an, dass "es noch nie zuvor ausprobiert wurde" und er dachte, dass es "cool" aussehen würde. Um die Zeichnung anfertigen zu können, wandelte er das Logo in Koordinaten um und startete in weiterer Folge seinen Flug.

Keine Reue

Präzision war dabei besonders wichtig, weil ein kleiner Fehler bedeutete, dass er die Reise erneut antreten musste. Während des Monats traf "Commander Malibu" übrigens keine anderen Spieler. Er flog einfach so durch die Galaxie. Auch Reue ist für den Spieler kein Thema. "'Elite' ist ohnehin ein Zeitfresser. Die Zeichnung war keine Zeitverschwendung", sagt er PC Gamer.

Todkranken Gamer begleitet

Finanziert wurde "Elite: Dangerous" vor fast vier Jahren über Kickstarter. Die Weltraumsimulation hat eine treue Community, die immer wieder mit diversen Aktionen für Aufsehen sorgt. So wurde im Februar ein todkranker Gamer auf seiner letzten Reise in dem Spiel von hunderten Spielern begleitet. (red, 30.04.2018)