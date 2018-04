Song Contest 2018 in Lissabon: Die 43 Teilnehmer im Schnelldurchlauf

Am 8. Mai tritt Österreich mit Cesár Sampson im Halbfinale des ESC an und kämpft um einen Platz im Finale

Wien – In einer Woche ist es so weit: Am Dienstag findet das erste Halbfinale für den Eurovision Song Contest 2018 statt. Heuer werden ab 8. Mai insgesamt 43 Beiträge zuerst um einen Platz im Finale rittern und dann um der Preis als ESC-Gewinner. DER STANDARD wird so wie jedes Jahr sowohl die Halbfinale am Dienstag, 8. Mai, und am Donnerstag, 10. Mai, als auch den Hauptbewerb am Samstag tickern.

Bis dahin können sich geneigte Song-Contest-Fans schon einmal vorbereiten und im Schnelldurchlauf in die Beiträge reinhören.

eurovision song contest

Für Österreich wird am Dienstag Cesár Sampson mit der Startnummer 13 ins Rennen um eines der zehn Finaltickets gehen. Im Vorjahr siegte der portugiesische Sänger Salvador Sobral mit seinem Lied "Amar Pelos Dois" in Kiew in der Ukraine.

Irland an erster Stelle

Irland ist nach wie vor das erfolgreichste Song-Contest-Land. Theoretisch könnte dem Inselstaat mit seinen sieben Siegen auf der Allzeitbestenliste der Gewinner seit 1956 heuer allerdings Schweden gefährlich werden. Die Skandinavier kommen seit dem Wiener ESC 2015 doch immerhin auf sechs Siege.

In der Liste folgen auf Irland mit sieben und Schweden mit sechs Triumphen Frankreich, Großbritannien und Luxemburg, die auf je fünf Siege zurückblicken. Auf der ewigen Bestenliste reihen sich dann die Niederlande (vier Siege); Dänemark, Israel und Norwegen (je drei); Österreich, Deutschland, Italien, die Schweiz und Spanien (je zwei) sowie Aserbaidschan, Belgien, Estland, Finnland, Griechenland, Jugoslawien, Lettland, Monaco, Russland, Serbien, die Türkei, die Ukraine und Portugal mit je einem Sieg ein. (rom, 30.4.2018)