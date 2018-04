Servus TV Deutschland-Chef Nieswandt verlässt den Sender

"Unterschiedlicher Vorstellungen" über die künftige Ausrichtung sollen das Problem gewesen sein, berichtet DWDL

Wien/Fuschl am See – Servus TV Deutschland steht ohne eigenen Chef da: Country Manager Matthias Nieswandt verlässt den Sender, berichtet der deutsche Branchendienst DWDL.de. Die Trennung erfolge aufgrund "unterschiedlicher Vorstellungen über die künftige, strategische Ausrichtung des Senders in Deutschland", heißt es.

Nieswandt kehrt dem Sender damit nach sieben Jahren den Rücken, er avancierte erst 2017 zum Chef von Servus TV Deutschland. Zuvor war er etwa als Vermarktungschef tätig. Die Verantwortung für den Sender soll Servus TV-Österreich-Chef Ferdinand Wegscheider übernehmen, schreibt DWDL.de. (red, 30.4.2018)