Lega gewinnt symbolisch wichtige Regionalwahl im Friaul

Niedrige Wahlbeteiligung – Wahlerfolg stärkt Berlusconis Mitte-Rechts-Block bei Regierungsverhandlungen in Rom – Aussichten auf Regierungsallianz aus PD und Fünf-Sterne-Bewegung schwinden

Rom – Die rechtspopulistische Lega hat die Regionalwahlen in Kärntens Nachbarregion Friaul-Julisch Venetien laut endgültigen Ergebnissen klar gewonnen. Der Kandidat der Lega, Massimiliano Fedriga, wurde den regionalen Wahlbehörden zufolge mit 56 Prozent der Stimmen zum neuen Präsidenten der norditalienischen Region gewählt. 1,1 Millionen Wähler waren zur Stimmabgabe am Sonntag aufgefordert gewesen.

Fedriga löst die scheidende Mitte-Links-Politikerin Debora Serracchiani ab, die fünf Jahre lang in Friaul regierte. Der Mitte-Links-Kandidat Sergio Bolzonello, ein Steuerberater und Ex-Bürgermeister der Stadt Pordenone, kam nicht über 26 Prozent der Stimmen hinaus. Für die populistische Fünf-Sterne-Bewegung, für die der Wissenschafter Alessandro Fraleoni Morgera antrat, stimmten lediglich 11 Prozent der Wähler.

Sozialdemokraten Zweite

Die Lega schnitt mit 35 Prozent der Stimmen auch als stärkste Einzelpartei ab. Bei den Parlamentswahlen am 4. März hatte die rechtspopulistische Partei noch 25 Prozent der Stimmen erobert. Zweitstärkste Einzelpartei wurde die Demokratische Partei (PD) mit 18 Prozent, gefolgt von der mit der Lega verbündeten konservativen Forza Italia um Ex-Premier Silvio Berlusconi (12 Prozent). Die Fünf Sterne-Bewegung erhielt lediglich 7 Prozent der Stimmen, was deutlich unter ihren Erwartungen lag.

440 Kandidaten hatten sich um die 49 Sitze als Regionalparlamentarier in Triest beworben. In 19 Gemeinden, darunter Udine, Gemona und San Daniele, wurde auch der neue Stadtrat gewählt. Die Wahlbeteiligung war niedrig und lag bei lediglich 49,6 Prozent.

Der klare Sieg Fedrigas stärkt den Mitte-Rechts-Block bei den Regierungsverhandlungen in Rom. "Mit der Fünf Sterne-Bewegung kann man über ein gemeinsames Regierungsprogramm verhandeln", sagte Fedriga. Die Fünf Sterne-Bewegung, die bei den Parlamentswahlen mit 32 Prozent als stärkste Einzelpartei abgeschnitten hatte, würde gern eine Regierungsallianz mit der Lega, nicht aber mit Berlusconis Forza Italia, eingehen. Die populistische Bewegung betrachtet Berlusconi als Symbol einer korrupten politischen Klasse. Die Lega will jedoch das Bündnis mit der Forza Italia nicht brechen.

PD will über Regierungsverhandlungen entscheiden

Das PD-Führungsgremium wird am Donnerstag über den Beginn von Regierungsverhandlungen mit der Fünf-Sterne-Bewegung entscheiden. Gegen eine Regierung aus PD und Fünf-Sterne-Bewegung wehrt sich der italienische Ex-Regierungschef Matteo Renzi, Ex-Vorsitzender der Sozialdemokraten. Renzi hatte am Sonntagabend den Chef der Fünf-Sterne-Bewegung, Luigi Di Maio, verbal angegriffen. Die Aussichten auf Regierungsallianz aus PD und Fünf Sterne scheinen laut politischen Beobachtern in Rom zu schwinden. (APA, 30.4.2018)