RHA MA750 im Test: Starke Bluetooth-Kopfhörer mit Schönheitsfehler

Produkt bietet dank AptX-Technologie sehr guten Klang und auch einen hohen Tragekomfort, allerdings gibt es Probleme mit Grundrauschen

Mit Bluetooth-Kopfhörern ist es so eine Sache. Sie punkten hinsichtlich der Bewegungsfreiheit und in Sachen Komfort, müssen dafür aber zumeist Abstriche in puncto Audioqualität machen. Auch die Tatsache, dass man ein weiteres Gerät hat, bei dem man regelmäßig den Akku aufladen muss, verschreckt so manchen Käufer. Der britische Audiospezialist RHA will mit den MA750 Wireless besagte Mängel ausmerzen. DER STANDARD konnte die Bluetooth-Kopfhörer für 149,95 Euro testen.

Was die Kopfhörer bieten

Zwölf Stunden Akkulaufzeit, hochauflösendes Streaming dank AptX-Technologie und Schweiß- sowie Spritzwasserresistenz – auf dem Papier klingen die Kopfhörer sehr vielversprechend. Zudem hat RHA auch eine Fernbedienung mit Mikrofon verbaut. Bei den Ohrstöpseln werden zehn Paare ausgeliefert, davon sind acht aus Silikon und zwei aus Comply-Schaum. Der Hersteller verspricht, dass die Kopfhörer aufgrund der Konstruktion starkes passives Noise-Cancelling bieten.

Lange Akkulaufzeit, schräges Design

Die für Drahtloskopfhörer recht lange Akkulaufzeit konnte im Test mit einem iPhone X tatsächlich erreicht werden. Allerdings sind die MA750 Wireless im Vergleich mit anderen Geräten deutlich klobiger und auch hinsichtlich des Designs etwas ungewöhnlich. Bei der Erstverwendung stören die dicken Akkuschläuche noch, nach einer Weile hat man sich aber daran gewöhnt. Schräg sehen die Kopfhörer für andere aber weiterhin aus.

foto: rha Im Lieferumfang der Kopfhörer sind zehn Ohrstöpsel enthalten.

Gute Passform und nervendes Grundrauschen

Die beigelieferten Ohrstöpsel passen dafür wie angegossen, wenn man zuvor zwischen den Größen herumexperimentiert. Sie bieten auch tatsächlich eine starke Abschirmung, sodass man die MA750 Wireless auch bei lauterer Umgebung ohne weiteres nutzen kann. Negativ fiel allerdings das hohe Grundrauschen auf. Gerade bei leiseren Passagen ist es sehr deutlich zu vernehmen. Dieses Problem hat man normalerweise nur bei billigen Bluetooth-Kopfhörern mit minderwertiger Hardware.

Herausragender Klang

Hinsichtlich des Klangs können die MA750 Wireless wiederum überzeugen. Sie bieten einen ausgewogenen klaren Sound, bei dem die Höhen etwas überbetont sind. Beim Bass wird aber definitiv nicht gespart, und auch die Mitten sind sehr deutlich zu vernehmen. Insgesamt bieten die Kopfhörer einen sehr guten Sound, der gegenüber Geräten ohne aptX deutlich heraussticht. Getestet wurde mit Spotify Premium und Tidal auf einem iPhone X.



Pairing und Verarbeitung

Koppeln ist über NFC und Bluetooth möglich. Beim Test mit einem Apple-Smartphone erwies sich das Pairing mangels NFC-Unterstützung als etwas langwierig, erst nach ein paar Sekunden sind die beiden Geräte miteinander verbunden. Die Verarbeitungsqualität ist gut. Typische Bruchstellen, die einen Neukauf oder eine Reparatur nach sich ziehen, konnten nicht gefunden werden. Beim Jogging oder im Fitnesscenter können die Kopfhörer somit problemlos verwendet werden. Sollte trotzdem was passieren, kann auf die dreijährige Garantie zurückgegriffen werden.

Fazit

Hinsichtlich des Klangs, der Abschirmung und der Akkulaufzeit hat RHA bei den MA750 sehr gute Arbeit geleistet. Auch ein guter Tragekomfort ist gegeben, wenngleich das Design anfangs gewöhnungsbedürftig ist. Beim Pairing mit einem iPhone muss man ferner etwas Geduld einplanen, das ist aufgrund des guten Klangs aber noch verschmerzbar. Ärgerlich ist allerdings das hohe Grundrauschen, das das Hörerlebnis schmälert. Die RHA MA750 sind somit sehr gute Kopfhörer zu einem fairen Preis, aber mit einem bedeutenden Schönheitsfehler. (Daniel Koller, 1.5.2018)