"ATV Aktuell: Die Woche" startete mit 68.000 Sehern

Der Marktanteil für das neue Format am Sonntag um 22.20 Uhr betrug 3,5 Prozent in der Zielgruppe ab 12 Jahren

Wien – ATV ließ am Sonntag um 22.20 Uhr erstmals die politische Woche Revue passieren und durchschnittlich 68.000 Zuseher waren dabei, als Moderator Meinrad Knapp, Politikexperte Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek in 30 Minuten auf die Ereignisse der letzten Tage zurückblickten. Das neue Format "ATV Aktuell: Die Woche" erreichte zum Auftakt einen Marktanteil von 3,5 Prozent in der Zielgruppe ab 12 Jahren.

"Wir sind ein bisschen wie Waldorf und Statler – nur eben zu dritt. Wir schauen zu, regen uns auf, lachen und lästern. Aber tief drinnen lieben wir das Theater, das man in unserem Fall Politik nennt", versprach Moderator Knapp vor der Premiere. Garniert wurde das "Theater" mit Zuspielern oder einer Umfrage, die Bühne dafür war ein Pult.

Warum "ATV Aktuell: Die Woche" ausgerechnet sonntags spät am Abend und etwa gegen das ORF-Diskussionsformat "Im Zentrum" programmiert wird, begründete ATV-Chefredakteur Georg Grabner im Interview mit dem STANDARD kürzlich so: "Aus Sicht der Redaktion ist es wichtig, dass wir einen Sendeplatz mit einem guten Vorlauf haben. In diesem Fall ist es mit 'Hubert und Staller' der attraktivste der ganzen Woche. Das ist auch ein klares Bekenntnis der Geschäftsführung zu Public Value."

"Hubert und Staller" sind für den Privatsender stets Quotengaranten. Diesen Sonntag kamen die zwei Folgen um 20.15 Uhr und 21.20 Uhr auf 165.000 bzw. 187.000 Zuseher. "Im Zentrum" um 22 Uhr in ORF 2 konnte 330.000 Interessierte vor den TV-Geräten versammeln. (omark, 30.4.2018)