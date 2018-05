Quiz: Erkennen Sie die royalen Bräute an deren Hochzeitskleidern?

Wissen Sie, um welche Prinzessin es sich handelt, auch wenn ihr der Kopf fehlt?

"Ab mit dem Kopf" hat nicht nur die gefürchtete Herzkönigin in "Alice im Wunderland" immer wieder gedroht, auch Heinrich VIII. hat sich so zwei seiner Ehefrauen entledigt. Aber auch wir haben die adeligen Häupter von Königinnen und Prinzessinnen entfernt. Denn in diesem Quiz sollen nicht die blaublütigen Gesichter im Zentrum stehen, sondern jene Kleider, die diese Royals bei ihrer Vermählung trugen.

Seit Wochen wird gemutmaßt, wie das Kleid von Meghan Markle aussehen wird und wer das Royal-Dress überhaupt designen darf. Unter den Hochzeitskleiddesignern der vergangenen Royal-Weddings in Europa tummeln sich berühmte Namen wie Alexander McQueen, sogar eine Oscar-prämierte Kostümdesignerin durfte eine Adelsfrau bei deren Hochzeit einkleiden.

Sind Sie Kleiderexperte oder großer Adelsfan? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz und versuchen Sie zu erkennen, welche geköpfte Prinzessin in welchem Kleid steckt. (rec, 18.5.2018)