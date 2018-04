Maker Faire kommt zum dritten Mal nach Wien

Am 5. Und 6. Mai in der METAStadt im 22. Bezirk – Schwerpunkt liegt dieses Mal auf dem Thema Hausbau

International sind die Maker Faires seit Jahren ein Erfolgskonzept: Erstmals 2006 in San Mateo, Kalifornien, abgehalten, hat der Event "Do it yourself"-Bastler in den letzten Jahren auch in Wien Einzug gehalten. Und so gibt es nun schon bald eine neue Auflage der Veranstaltung.

Eckdaten

Am 5. Und 6. Mai findet die mittlerweile dritte Maker Faire Vienna statt. Austragungsort ist dabei die METAStadt im 22. Wiener Gemeindebezirk, ein ehemaliges Fabriksgelände, das auf 4.800 m² ausreichend Platz für all die Exponate bietet.

Themen

Das diesjährige Motto heißt dabei "The Future of Building – Wenn Maker Häuser bauen", der Schwerpunkt liegt also auf der Weiterentwicklung des Wohnens. So soll denn auch das Vivihouse auf der Maker Fair sein Debüt geben, ein ökologisches System zum Bau von Häusern, das an der TU Wien entwickelt wurde. Eine Keynote wird sich zudem dem Einsatz von 3D-Druckern im Hausbau widmen. (red, 30.4.2018)