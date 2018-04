Mindestlöhne steigen im Tourismus mit 1. Mai an

Rund die Hälfte der 220.000 Angestellten in der Branche profitiert laut Gewerkschaft von der Lohnerhöhung

Wien – Mit 1. Mai steigt der kollektivvertragliche Mindestlohn in der Tourismusbranche auf 1.500 Euro an. "Das sind mindestens 40 Euro mehr als bisher", teilte Berend Tusch, Vorsitzender des Fachbereichs Tourismus der Gewerkschaft Vida, in einer Aussendung mit. Rund die Hälfte der 220.000 Angestellten in der heimischen Tourismusbranche profitiert von der Lohnerhöhung.

Insgesamt bekommen die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab sofort jährlich mindestens 560 Euro mehr vom Arbeitgeber überwiesen. Lohnsteigerungen gibt es auch im Lehrlingsbereich in Hotels und in der Gastronomie: Sie erhalten – je nach Lehrjahr – zwischen 20 und 30 Euro mehr, was laut Tusch im Durchschnitt einer Erhöhung von 2,9 Prozent entspricht. Durch die Lohnsteigerung erhofft sich die Branche, der hohen Mitarbeiterfluktuation entgegenzuwirken. (red, 30.4.2018)