"Chernobylite": Horror-Survival-Game in Tschernobyl-Sperrzone vorgestellt

Entwickler wollen möglichst authentisches Erlebnis bieten

"Chernobylite" wird ein Survival-Horror-Game des Entwicklerstudios Farm 51, bei dem man in der Sperrzone des Kernkraftwerks Tschernobyl überleben muss. Im Fokus des Spiels werden laut den Entwickler "Verschwörungen, Horror, Survival, Liebe und Besessenheit" stehen. Um ein authentisches Spieleerlebnis zu bieten, hat Farm 51 Zeit in der Sperrzone verbracht, um dort Daten und Material zu sammeln, um das "ultimative Horror-Erlebnis zur Katastrophe in Tschernobyl" zu bieten.

foto: chernobylite "Chernobylite" vorgestellt.

Areal soll authentisch nachempfunden werden

"Wir wollen eine tief emotionale Story, gemeinsam mit Survival- und Horror-Elementen in einem nachgebauten Areal von Tschernobyl bringen", schreibt das Team unter anderem in einem Facebook-Posting. "Jede Zone im Spiel hat einen Counterpart im Tschernobyl-Areal", wird weiter betont. Dafür wurden etliche Fotos gemacht, um die Sperrzone authentisch mit der Unreal Engine 4 nachzubauen. Farm 51 hat bereits "Get Even" im Angebot, das Kritiker nicht ganz überzeugen konnte und nur durchschnittliche Bewertungen erhielt.

"Stalker"-Serie spielt bereits in Sperrzone

In welchem Zeitfenster "Chernobylite" angesetzt wird, ist noch unklar. Mittlerweile 32 Jahre liegt die Katastrophe um das Kernkraftwerk zurück. Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Games das Unglück zum Thema nahmen. Auch in der "Stalker"-Serie wird das Desaster spielerisch verarbeitet. Wann "Chernobylite" erscheint, verbleibt vorerst unklar. Der Fortschritt zu dem Spiel kann auf der Facebook-Seite der Entwickler mitverfolgt werden. (dk, 30.04.2018)