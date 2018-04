Nokia X: HMD zeigt neues Smartphone vorab – samt Notch

Bei Event in China vorgezeigt, Bilder durchgesickert – Offizielle Vorstellung für 16. Mai anvisiert

Erst vor wenigen Wochen hat Nokia-Hersteller HMD Global im Rahmen des Mobile World Congress eine ganze Reihe an neuen Smartphones präsentiert. Doch damit will sich das Unternehmen noch nicht zufriedengeben, so soll schon bald ein weiteres Gerät in das Angebot aufgenommen werden.

China

Im Rahmen eines fünftägigen Events hat Nokia in der chinesischen Hauptstadt Peking erstmals das Nokia X vorgezeigt. Eigentlich hätte dieser Umstand geheim bleiben sollen – die offizielle Vorstellung des Geräts ist erst für den 16. Mai geplant; trotzdem sind zahlreiche Fotos von der Veranstaltung durchgesickert, wie GSMArena berichtet.

Notch

Und dabei zeigt sich, dass sich auch Nokia aktuellen Smartphone-Design-Trends nicht entziehen kann: Das Nokia X weist nämlich an der Oberseiten einen Bildschirmausschnitt ähnlich dem iPhone X oder dem Essential PH-1 auf – gemeinhin "Notch" genannt.

foto: baidu Auf dem Event war selbst bereits Werbung für das Nokia X zu sehen.

Spekulationen

Zu den Spezifikationen des Geräts bietet der Event hingegen keine neuen Informationen: Alle ausgestellten Geräte waren laut Berichten gesperrt, und Nokia gab auch keinerlei Details zur Hardwareausstattung bekannt. In den letzten Wochen war aber unter anderem von einer Dual-Kamera mit Zeiss-Linsen sowie einem 5,8-Zoll-Display mit 19:9-Seitenverhältnis die Rede. Von der Leistung her soll es zwischen Nokia 6 (2018) und Nokia 7 Plus angesiedelt sein. (red, 30.4.2018)