"The Witcher": gog.com verschenkt erstes Geralt-Abenteuer

Einzig Anmeldung beim Newsletter der Plattform nötig

Auf gog.com wird aktuell das erste "Witcher"-Game verschenkt. Einzig eine Anmeldung beim Newsletter des Portals ist hierfür nötig. Falls man dann doch keine Mails von der Plattform erhalten möchte, kann man sich jederzeit wieder abmelden.

bonedripper "The Witcher" im Trailer.

Nicht so ein Kracher wie der dritte Teil

"The Witcher" wurde 2007 von CD Project Red Studio veröffentlicht und war bei weitem nicht so ein Kracher wie der dritte Teil. Trotzdem bietet das Game eine gute Zeitreise in die Anfänge von Hexer Geralt und auch die Story des Spiels kaschiert die Mängel des Games. (red, 30.04.2018)