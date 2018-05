Montagsfrage: Zusammenbleiben der Kinder wegen?

Das philosophische Gedankenspiel zum Wochenbeginn

Es führt manchmal einfach kein Weg an einer Trennung vorbei: Das Zusammenleben ist unerträglich geworden, Streitereien an der Tagesordnung, alles, was jemals verbindend war, ist verschwunden. Auch für die gemeinsamen Kinder ist es wohl am besten, wenn die unglücklichen Eltern sich trennen. Doch ist es das wirklich? Empfindet man ihnen gegenüber Schuldgefühle? Oder soll man gar für das Wohl der Kinder zusammenbleiben um jeden Preis?

Max Frisch formuliert in seinem Buch "Fragebogen" dazu folgende Frage:

Wenn Kinder vorhanden sind: Fühlen Sie sich den Kindern gegenüber schuldig, wenn es zur Trennung kommt, das heißt glauben Sie, daß Kinder ein Anrecht haben auf unglückliche Eltern? Und wenn ja: bis zu welchem Lebensalter der Kinder?

Jeden Montag stellen wir Ihnen eine Frage, die Sie im Forum diskutieren können. Welchen Zugang Sie bei der Beantwortung wählen – pragmatisch, theoretisch, emotional oder persönlich –, bleibt Ihnen überlassen. Wie würden Sie diese Montagsfrage beantworten? (aan, 7.5.2018)