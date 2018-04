Geheime Brettspiele der CIA an Öffentlichkeit gelangt – bald von allen spielbar

Für internes Training – in Bälde eines davon von allen spielbar

Bei der CIA sind Brettspiele im Einsatz, die Mitarbeiter der US-Behörde testen sollen. Seit 2008 hat der ranghohe Sammlungsanalytiker David Clopper bereits drei solcher Spiele geschaffen. Bisher waren die Games der Öffentlichkeit vorenthalten. Nun wurden diese aber aufgrund einer Informationsfreiheitsanfrage veröffentlicht, dass sie jeder spielen kann.

Nach Anfrage alle Inhalte heruntergeladen

Ars-Technica-Autor Sam Machkovech konnte zwei der Spiele beim Festival SXSW in Austin anspielen – unter den prüfenden Augen von Clopper höchstpersönlich. In weiterer Folge wurde eine Informationsfreiheitsanfrage gestellt, der von der US-Behörde nachgekommen wurde. Two Bats Gaming konnte daraufhin die Regeln, das Design der Spielkarten, die eingesetzten Karten und weitere Inhalte herunterladen.

two bats gaming Ein Review der CIA-Brettspiele.

Ein Brettspiel wurde nachgebaut

Auch das dritte Brettspiel namens "Kingpin: The Hunt for El Chapo" konnte auf diese Art und Weise erlangt werden. Two Bats Gaming hat sich in weiterer Folge dazu entschlossen, ein Game namens "Collection" nachzubauen. Dabei wurden die vorliegenden Assets in Photoshop nachgebaut, damit sie jeder spielen kann. Bei dem kooperativen Brettspiel geht es darum gemeinsam internationale Krisen zu lösen.

"Überraschend unterhaltsam"

Luke Plunkett vom Gaming-Medium Kotaku erinnert "Collection" an das Brettspiel "Pandemie" – bei diesem muss die Welt vor tödlichen Krankheiten bewahrt werden. Im Falle von des CIA-Games sind es verrückte Diktatoren. Laut Two Bats Gaming soll das Brettspiel überraschend spaßig sein. Man merkt dem Game allerdings an, dass es sich nicht für den Massenmarkt gestaltet wurde und außerdem etwas unausgewogen ist.

Clopper arbeitet bereits an viertem Game

Die weiteren Brettspiele von Clopper heißen "Collection Deck", das dem Kartenspiel "Magic: The Gathering" nachempfunden wurde und eben "Kingpin: The Hunt for El Chapo". Der CIA-Sammlungsanalytiker arbeitet bereits an seinem nächsten Projekt. Dieses heißt "Satellite Construction Kit" – weitere Infos gibt es zu dem Brettspiel allerdings nicht. "Collection" soll in Bälde für alle spielbar werden, wie Two Bats Gaming verlautbarte. (red, 30.04.2018)