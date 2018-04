USA: Kolibakterien im Romana-Salat

Die US-Gesundheitsbehörden warnen vor Romana-Salat aus Arizona – 100 Menschen sind an E.coli-Bakterien erkrankt

Für Reisende in tropische Länder gilt: Niemals Salat essen. Auf den Blättern können Krankheitserreger sein. Viele Keime werden beim Kochen unschädlich gemacht, Salat ist roh, deshalb steigt die Gefahr.

Doch auch in den USA konnte man sich mit Salat vergiften. Nach dem Verzehr von mit Kolibakterien belastetem Romana-Salat sind in den USA rund 100 Menschen erkrankt. Betroffen seien 98 Menschen in 22 Bundesstaaten, teilten die US-Gesundheitsbehörden mit. 46 Betroffene mussten ins Krankenhaus, zehn von ihnen erlitten ein Nierenversagen. Es ist der schwerste Ausbruch des E. coli-Bakteriums in den USA seit zwölf Jahren.

Der belastete Romana-Salat stammt von mindestens einer Farm in Yuma im Bundesstaat Arizona. Das US-Zentrum für Krankheitskontrolle und -prävention (Center for Disease Control and Prevention, CDC) riefen die Bevölkerung dazu auf, keinen Romana-Salat aus Yuma oder unbekannter Herkunft zu kaufen oder zu essen. Der berühmte Ceasar's Salad wird mit den knackigen Blättern von Romana-Salat zubereitet.