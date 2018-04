Raffineriebetreiber Marathon Petroleum übernimmt Rivale Andeavor

Marathon erhofft sich durch den Zusammenschluss Synergieeffekte von rund einer Milliarde Dollar

Washington – Die US-Ölbranche wird durch eine Megafusion aufgemischt. Der US-Raffineriebetreiber Marathon Petroleum will für über 23 Milliarden Dollar (19 Milliarden Euro) den texanischen Wettbewerber Andeavor schlucken, wie Marathon-Chef Gary Heminger am Montag mitteilte. Gemessen an der Kapazität könnte die neue Firma den bisherigen Branchenführer Valero Energy von der Spitze verdrängen. Heminger soll nach dem Zusammenschluss den Konzern leiten, der in der Lage sein wird, rund 3,1 Millionen Barrel pro Tag zu verarbeiten. Er verfüge zudem über ein großes Netz von Tankstellen, Öl-, Erdgas- und Raffinerieprodukten.

Der Kaufpreis bewertet Andeavor mit rund 152 Dollar pro Aktie, ein Aufschlag von 24 Prozent gegenüber dem Schlusskurs von Freitag. Marathon erhofft sich durch den Zusammenschluss Synergieeffekte von rund einer Milliarde Dollar. (Reuters, 30.4.2018)