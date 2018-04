AfD scheitert bei Bürgermeister-Stichwahl in Thüringen

Parteiloser Kandidat gewinnt Abstimmung im thüringischen Gera

Erfurt – Die AfD ist mit ihrem Bewerber bei der Stichwahl um das Oberbürgermeisteramt im thüringischen Gera klar gescheitert. Der parteilose Kandidat Julian Vonarb setzte sich am Sonntag nach vorläufigen Ergebnissen mit 69,8 Prozent der Stimmen gegen den AfD-Herausforderer Dieter Laudenbach durch, wie das Thüringer Landesamt für Statistik in Erfurt am Abend bekannt gab.

Laudenbach konnte den Angaben zufolge 30,2 Prozent der Stimmen auf sich vereinen. Die Wahlbeteiligung lag bei 45,4 Prozent.

Abwahl

Zuvor hatte unter anderem der Thüringer CDU-Chef Mike Mohring dazu aufgerufen, den AfD-Gegenkandidaten Vonarb zu unterstützen. Die bisherige Geraer Oberbürgermeisterin Viola Hahn (parteilos) war bei der Kommunalwahl vor zwei Wochen abgewählt worden. Außer in Gera waren in vier weiteren kreisfreien Städten sowie in drei Landkreisen und 23 Gemeinden Stichwahlen nötig, weil zunächst keiner der Bewerber die erforderliche Mehrheit erreichte.

Bei der Kommunalwahl war die CDU landesweit stärkste Partei geworden. Die Regierungsparteien Linke, SPD und Grüne mussten allesamt Verluste hinnehmen. (APA, 29.4.2018)