Celtic überrollt Rangers und fixiert Titel

5:0-Sieg gegen Tabellenzweiten – Celtic zum siebenten Mal in Folge Meister

Glasgow – Celtic Glasgow ist nach einem Heimsieg im als Old Firm bekannten Lokalderby gegen die Glasgow Rangers zum 49. Mal schottischer Fußball-Meister. Die Mannschaft von Trainer Brendan Rodgers deklassierte den Tabellenzweiten mit 5:0 (3:0) und ist drei Spieltage vor dem Saisonende mit zehn Punkten Vorsprung auf die Rangers nicht mehr einzuholen.

Odsonne Edouard (14./42.), James Forrest (45.), Tom Rogic (47.) und Calllum McGregor (53.) schossen die Celtic-Tore. Es war der höchste Celtic-Liga-Sieg im 407. Old-Firm-Duell überhaupt.

Celtic feierte damit schon zum siebenten Mal in Folge den Meistertitel. Eine ähnliche Serie war zuletzt den Rangers gelungen, die zwischen 1988 und 1997 neun Meisterschaften hintereinander gewonnen hatten. Die Rangers sind mit 54 Titeln immer noch Rekordchampion Schottlands. Seit dem Zwangsabstieg der Rangers in die vierte Liga 2012 hatte Celtic national zuletzt quasi keine ernsthaften Gegner mehr. Der Rekordmeister kehrte 2016 in die Erstklassigkeit zurück und kämpft aktuell um den Vizemeistertitel. (APA, sid, red, 29.4.2018)