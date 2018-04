TV- und Radiotipps für Montag, 30. April

X:enius, Konkret, Arte Re:, Only Lovers Left Alive, Minions, Hart, aber fair, Thema, Kulturmontag, Nichts zu verzollen und Fraktus

16.45 MAGAZIN

X:enius – Batterien, Akkus & Co Elektroautos sollen die Welt sauberer machen, aber Akkus werden oft umweltschädlich in Asien produziert. Das könnte sich aber bald ändern. Bis 17.10, Arte

foto: janett kartelmeyer/ave Lithium-Ionen-Akkus werden vorwiegend in Asien gefertigt. Ulrike Krewers (li.) Ziel: die Entwicklung und Produktion leistungsfähiger Akkus innerhalb Europas (re. im Bild "Xenius" -Moderatorin Emilie)

18.30 MAGAZIN

Konkret: Getunte E-Bikes Jedes fünfte Fahrrad fährt in Österreich elektrisch. Offiziell dürfen sie nur 25 km/h fahren, was vielen zu wenig ist. Der ÖAMTC schätzt, dass jedes dritte der 80.000 Elektroräder getunt ist.

Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Schwedens neues Sexgesetz Am 1. Juli tritt in Schweden ein neues Gesetz in Kraft: Wer Sex haben will, braucht künftig ein klares Ja des Partners. Die Nation ist gespalten: Macht das Gesetz die Gesellschaft besser oder bringt es nur mehr Rechtsunsicherheit? Bis 20.15, Arte

foto: spiegel tv/mirella pappalardo Kristina Wicksell ist Pressesprecherin bei der Initiative "Make Equal" in Stockholm.

20.15 BLUTARM

Only Lovers Left Alive (GB/D 2013, Jim Jarmusch) Ein uraltes Vampirliebespaar kommuniziert vorwiegend online miteinander. Er kommt mit der modernen Welt nicht ganz zurecht, ihre Schwester will sich nicht ganz an die Regel halten, keine Menschen zu beißen. Mit Tom Hiddleston und Tilda Swinton in den Hauptrollen und in Hochform. Bis 22.15, Arte

20.15 MINIONS

Ich – Einfach unverbesserlich (Despicable Me, USA 2010, Pierre Coffin und Chris Renaud) Das kriminelle Genie Gru wird vom ersten Platz der Superschurkenliste verdrängt. Mithilfe seiner treuen Minions-Armee plant er den ultimativen Raubzug, um sich zurück an die Spitze der besten Kriminellen weltweit zu kämpfen. Unfreiwilligerweise mit von der Partie und am lustigsten von allen: die drei Waisenmädchen Agnes, Edith und Margo. Bis 22.00, ATV

21.00 TALK

Hart, aber fair: Beruf Niedriglöhner – Wirtschaftsboom auf Kosten der Ärmsten? Die deutsche Wirtschaft wächst, die Arbeitslosigkeit ist niedrig. Warum boomt gleichzeitig die Lohndrückerei? Zu Gast bei Frank Plasberg sind Hubertus Heil (SPD), Christian Lindner (FDP), Anette Dowideit (Wirtschaftsjournalistin) und Erwin Helmer (Kath. Betriebsseelsorge Augsburg) und Clemens Fuest (Ifo-Institut). Bis 22.15, ARD

21.10 MAGAZIN

Thema 1) Keine Hilfe für Georg? Der Kampf um ein Medikament. 2) Das Kreuz mit der Mobilität – Ländliche Fahrtendienste vor dem Aus. 3) Ausgezwitschert? Vogelsterben in Österreich. 4) Beruf: Youtuber. Bis 22.00, ORF 2

23.20 MAGAZIN

Kulturmontag: Digital, flexibel, überflüssig – wer hat morgen Arbeit? Gearbeitet wird immer öfter im Kaffeehaus, auf der Couch oder in Coworking-Spaces – Experten sprechen von einer Entgrenzung der Arbeit. Sie bringt mehr Freiheit, aber auch mehr Selbstkontrolle. Und sie macht den Angestellten immer mehr zum Unternehmer. Bis 0.00, ORF 2

0.35 KLAMAUK

Nichts zu verzollen (Rien à déclarer, F 2010, Dany Boon) Der belgische Zollbeamte Ruben (Benoît Poelvoorde) hasst die Franzosen. Auch nachdem die Grenzkontrollen abgeschafft wurden, schikaniert er die Reisenden. Zur Strafe muss er mit einem Franzosen (Dany Boon) Dienst schieben. Nach dem Welterfolg von Willkommen bei den Sch'tis der nächste Streich von Dany Boon. Bis 2.13, MDR

1.15 MOCKUMENTARY

Fraktus (D 2012, Lars Jessen) Die von Studio Braun erdachte Pseudodoku erzählt vom Poptrio Fraktus: in den 1980ern die Könige des Techno, Vorbilder von Scooter oder Daft Punk. Nun sind die Musiker (schön neben der Spur: Rocko Schamoni, Heinz Strunk, Jacques Palminger) verschollen. Devid Striesow will sie zum Comeback bewegen. Bis 2.45, Arte