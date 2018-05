TV- und Radiotipps für Dienstag, 1. Mai

23 Konzerte in 24 Stunden auf 3sat, Der 1. Mai. Ein Feiertag macht Geschichte, Arte Re: Der Traum vom Paradies, Meine fremde Frau, Menschenhandel – Eine kurze Geschichte der Sklaverei, Wien 1918 – Tagebücher des Umbruchs, Der Ghostwriter und Gremlins

4.30 24 STUNDEN POPMUSIK

Pop around the clock 23 Konzerte in 24 Stunden: Höhepunkte sind etwa um 6.15 Uhr Joan Baez in New York (2016), Queen um 8.45 Uhr (1981), The Rolling Stones um 16.40 Uhr aus Havanna (2016) oder Rammstein um 22.25 aus dem Madison Square Garden in New York (2010). Bis 4.30, 3sat

15.05 TAG DER ARBEIT

Der 1. Mai. Ein Feiertag macht Geschichte Rote Fahnen und bändergeschmückte Maibäume, ideologische Kampfparolen und biedere Familienausflüge, Wiener Ringstraße und steirischer Marktplatz: Die Dokumentation von Robert Gokl ist eine filmische Zeitreise zurück in die wechselvolle Geschichte des 1. Mai – vom illegalen Kampftag der Arbeiterbewegung am Ende des 19. Jahrhunderts bis hin zum Staatsfeiertag mit Volksfestcharakter heute. Bis 16.00, ORF 3

foto: orf Helmut Zilk, Erwin Lanc und Bruno Kreisky auf der Tribüne vor dem Wiener Rathaus im Jahr 1980. Seit einem Jahrzehnt stehen die Feiern zum 1. Mai im Zeichen der SPÖ-Alleinregierung.

19.40 REPORTAGE

Re: Der Traum vom Paradies – Aussteiger auf La Gomera Eine Gruppe von Aussteigern lebt in einer abgelegenen Bucht auf der kanarischen Insel La Gomera. Sie bewohnen Höhlen direkt am Meer – ohne Strom und Wasser, ohne materielle Besitztümer. Fernab der Zivilisation haben sie sich eine eigene Welt aufgebaut. Macht das Leben im vermeintlichen Paradies wirklich glücklich? Bis 20.15, Arte

foto: foto: arte/silvia kaiser Die Wienerin Mischa kam nach La Gomera, um ihrem stressigen Alltag zu entfliehen.

20.15 AMNESIE

Meine fremde Frau (Ö 2015, Lars Becker) Ein Autounfall katapultiert Krankenpflegerin Maria (Ursula Strauss) ins Koma. Als sie wieder erwacht, ist jede Erinnerung an ihr früheres Leben ausgelöscht: an ihre unglückliche Ehe mit Staatsanwalt Bruno (Harald Krassnitzer), an ihre beiden Kinder Lucy und Joey und an ihren Liebhaber, Stardirigent Horvath (Philipp Hochmair). Doch: Vergessen ist nicht immer schlecht und aus alten Bausteinen entsteht ein neues Fundament. Bis 21.50, ORF 2

foto: orf/mona film/oliver roth

20.15 DOKUMENTATION

Menschenhandel – Eine kurze Geschichte der Sklaverei (1-4) Die Geschichte der Sklaverei begann nicht erst auf den Baumwollfeldern. Sie reicht bis zu den frühesten Hochkulturen der Menschheit zurück. Schon im 7. Jahrhundert nach Christi Geburt wurde Afrika zum Epizentrum des Menschenhandels. Es entwickelte sich ein Netzwerk der Sklaverei von horrendem Ausmaß, das sich über den gesamten Globus erstreckte und über 1200 Jahre Bestand hatte. Mehr als 20 Millionen Afrikaner wurden im Laufe der Geschichte deportiert, verkauft und versklavt. Bis 23.45, Arte

foto: olivier patté/cpb films Die Völker der Subsahara wurden im Laufe der Jahrhunderte zur wichtigsten " Ressource" des größten Menschenhandelnetzwerkes der Geschichte.

20.15 GESCHICHTE

Wien 1918 – Tagebücher des Umbruchs Von der Monarchie direkt in die Republik: Der Krieg ist 1918 aus, und mit diesem Ende ist viel Frontpersonal arbeits- und orientierungslos. Regisseur Peter Beringer fängt mit noch nie gezeigtem Archivmaterial und aus der Perspektive zahlreicher Zeitgenossen aus Österreich die Atmosphäre in einer Zeit des Umbruchs ein. Bis 21.00, ORF 3

foto: orf/epo films Not Überall – Soldaten und Offiziere 1918.

20.15 KUSCHELIG

Gremlins – Kleine Monster (USA 1984, Joe Dante) Billy (Zach Galligan) bekommt einen Mogwai – ein Fabelwesen der chinesischen Mythologie – geschenkt. Boshaft-hintersinnige Horrorfarce, die einen als Kind noch in Angst und Schrecken versetzte. Teil zwei über die Rückkehr der Gremlins folgt gleich im Anschluss. Bis 0.20, Kabel 1

foto: filmmuseum Wenn süße Pelztiere zu haarigen Monstern mutieren und eine Stadt in Schutt und Asche verwandeln, dann sind die Gremlins da.

20.15 POLITIK

Der Ghostwriter (F/GB/D 2010, The Ghost Writer, Roman Polanski) Der ehemalige britische Premierminister Adam Lang (Pierce Brosnan) braucht für seine Biografie einen Ghostwriter. Da der letzte ermordet wurde, bekommt ein anderer Autor (Ewan McGregor) seinen Job. Bis 22.45, ATV 2