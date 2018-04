Rapid verpflichtet vielversprechenden Stürmer

Der fünffache serbische Internationale kommt im Sommer vom FC Kopenhagen nach Wien

Wien – Der SK Rapid verstärkt für die kommende Saison die Offensive und verpflichtet Andrija Pavlovic vom dänischen Spitzenklub FC Kopenhagen. Der fünffache serbische Nationalteamspieler unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2021 bei den Hütteldorfern.

Der 24-jährige Linksfuß startete seine Profikarriere bei Rad Belgrad, von wo er im Jänner 2014 zum FK Cukaricki wechselte. Für den Erstligisten bestritt Pavlovic 71 Pflichtspiele, in denen er 21 Treffer erzielen konnte. Im Sommer 2016 wurde er zum FC Kopenhagen transferiert. Dort brachte er es in der ersten Saison auf bemerkenswerte 50 Pflichtspiel-Einsätze (11 Tore und 6 Assist), darunter Partien in der Champions-League-Gruppenphase und der K.O.-Phase der Europa-League.

Elf Treffer, zwei Assists

In der aktuellen Spielzeit hält der Stürmer bei 33 Pflichtspieleinsätzen für die Dänen (11 Tore, 2 Assists). Im Frühjahr kam er so wie sein Landsmann Uros Matic und einige andere namhafte Mitspieler aus vereinspolitischen Gründen nur mehr zu wenig Einsatzzeiten, was den Wunsch nach einem Wechsel beflügelte.

Pavlovic kann auch auf Erfahrung im serbischen Nationalteam zurückblicken, er wurde bislang fünfmal eingesetzt, zuletzt stand er im Oktober 2017 beim Länderspiel gegen Österreich im Kader, kam damals aber nicht zum Einsatz.

Vorschusslorbeeren

Fredy Bickel, Geschäftsführer Sport, verteilt Vorschusslorbeeren: "Pavlovic passt aufgrund seiner fußballerischen Qualitäten bestens in unsere Mannschaft und zeichnet sich durch gute Abschlussstärke aus, hat aber auch immer ein gutes Auge für den Nebenmann und ist ein mannschaftsdienlicher Spieler. Auch durch seine Körpergröße (189 cm, Anm.) ist er mit dem Kopf ein steter Gefahrenherd. Ich bin zudem zuversichtlich, dass er sich sehr rasch in unser Team integriert, da er einen sehr offenen und zugänglichen Charakter sein eigen nennt."

Andrija Pavlovic, der die sportmedizinischen Tests bereits absolviert hat und ursprünglich noch bis Sommer 2021 beim FC Kopenhagen unter Vertrag stand, ist "sehr glücklich, dass es dieses Mal mit dem Transfer klappt, da ich schon vor einigen Jahren vielversprechende Gespräche mit dem SK Rapid hatte. Nun brenne ich darauf, mit meinen neuen Mannschaftskollegen eine möglichst erfolgreiche Zeit zu erleben, mich persönlich und sportlich weiter zu entwickeln und mit vielen Toren wieder für das Nationalteam meines Heimatlandes zu empfehlen. Gespannt bin ich zudem auf das neue Stadion und die auch in Serbien bekannte gute Stimmung bei den Rapid-Spielen", so der künftige grün-weiße Stürmer. (red, 29.4.2018)