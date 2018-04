"Shadow of the Tomb Raider": Das ist Lara Crofts neuestes Abenteuer

Trailer enthüllt, der aufzeigt, wohin es die Heldin als nächstes verschlägt

"Shadow of the Tomb Raider" ist Lara Crofts neuestes Abenteuer und seit kurzem ist bekannt, wohin es die Heldin verschlägt. Wie ein neuer Trailer enthüllte, muss sie sich durch tödliche Dschungel kämpfen und dabei auch komplexe Höhlen erforschen. Sie kämpft weiterhin gegen den Orden Trinity – bewaffnet mit Bogen und Fallen.

playstation Trailer zu "Shadow of The Tomb Raider"

Schicksal stellen

Offenbar muss sich Lara Croft nun auch ihrem Schicksal stellen, wie im Trailer verlautbart wird. "Ich bin so weit gekommen. Ich schaue nicht mehr zurück. Nach all dem was ich geopfert habe, frage ich mich nun, was mein Schicksal ist", fragt sich die Protagonistin. Insgesamt wirkt das Szenario noch düsterer als die Vorgänger-Teile.

48 Stunden früher spielen

Das Game erscheint am 14.09.2018 für PC, Playstation 4 und Xbox One. Neue Skills und Kampftechniken werden unter anderem versprochen. Neben der Standard-Edition wird es eine Croft-Edition mit Bonus-Inhalten und Season Pass geben. Sie dürfen das Spiel auch zwei Tage früher spielen. (red, 29.04.2018)