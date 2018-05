Jetzt live: Die Keynote der Google I/O 2018

Der WebStandard übernimmt Stream zur zentralen Keynote der Google-Konferenz – Posten Sie mit!

Google hat sich über die Jahre zu einem der mächtigsten Softwarehersteller der Welt entwickelt. die breite – und in vielen Bereichen dominierend – Produktpalette des Unternehmens, führt dazu, dass kaum jemand an den Produkten der kalifornischen Firma vorbeikommt. Mit entsprechend großem Interesse verfolgt die Techwelt Jahr für Jahr die Entwicklerkonferenz I/O, um zu sehen, wohin die weitere Reise geht. Immerhin handelt es sich dabei um den unumstritten wichtigsten Event des Google-Jahres, was hier angekündigt wird, prägt die weitere Richtung des Unternehmens.

Startschuss

Am Dienstagabend (MESZ) war es nun wieder soweit: Mit einer einleitenden Keynote hat Firmenchef Sundar Pichai die Google I/O 2018 eröffnet. Vor mehr als 7.000 aus aller Welt angereisten Entwicklern und mehr als 100.000 Zusehern im Live-Stream hatte er denn auch eine ganze Fülle von neuen Produktankündigungen im Gepäck – den einleitenden Schwerpunkt setzte Pichai aber bewusst an einer ganz anderen Stelle. Und zwar an einer, die viele von Google so nicht erwartet hätten.

foto: google Die Keynote leitete Google-Chef Pichai mit einem Hinweis auf die Hamburger-Emoji-Debatte ein.

Verantwortung

Man wolle künftig verstärkt auch Verantwortung für die negativen Auswirkungen von Technologie übernehmen, betonte Pichai in seiner Ansprache. Gleichzeitig sollen aber auch die Möglichkeiten von Maschinenlernen eine Kraft für das Gute sein – etwa in der Analyse von Krankheiten.,

Disclaimer

Die Keynote ist derzeit noch im Laufen, der Artikel wird währenddessen (und kurz danach) laufend und vor Ort aktualisiert. Insofern sei auch um eine erhöhte Toleranz gegenüber unorthodoxer Orthographie und außergewöhnlicher Syntax geworben. Außerdem empfiehlt sich ein regelmäßiger Reload der Seite, um auf dem neuesten Stand zu bleiben.

(Andreas Proschofsky aus Mountain View, 8.5.2017)