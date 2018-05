Jetzt live: Die Keynote der Google I/O 2018

Neue Features für Google Assistant und Gmail, Event noch im laufen – Posten Sie mit!

Google hat sich über die Jahre zu einem der mächtigsten Softwarehersteller der Welt entwickelt. Die breite – und in vielen Bereichen dominierende – Produktpalette des Unternehmens, führt dazu, dass kaum jemand an den Produkten der kalifornischen Firma vorbeikommt. Mit entsprechend großem Interesse verfolgt die Techwelt Jahr für Jahr die Entwicklerkonferenz I/O, um zu sehen, wohin die weitere Reise geht. Immerhin handelt es sich dabei um den unumstritten wichtigsten Event des Google-Jahres, was hier angekündigt wird, prägt die weitere Richtung des Unternehmens.

Startschuss

Am Dienstagabend (MESZ) war es nun wieder soweit: Mit einer einleitenden Keynote hat Firmenchef Sundar Pichai die Google I/O 2018 eröffnet. Vor mehr als 7.000 aus aller Welt angereisten Entwicklern und mehr als 100.000 Zusehern im Live-Stream hatte er denn auch eine ganze Fülle von neuen Produktankündigungen im Gepäck – den einleitenden Schwerpunkt setzte Pichai aber bewusst an einer ganz anderen Stelle. Und zwar an einer, die viele von Google so nicht erwartet hätten.

foto: google Die Keynote leitete Google-Chef Pichai mit einem Hinweis auf die Hamburger-Emoji-Debatte ein.

Verantwortung

Man wolle künftig verstärkt auch Verantwortung für die negativen Auswirkungen von Technologie übernehmen, betonte Pichai in seiner Ansprache. Gleichzeitig sollen aber auch die Möglichkeiten von Maschinenlernen eine Kraft für das Gute sein – etwa in der Analyse von Krankheiten. Davon könnten gerade ärmere Regionen der Welt profitieren, aber auch sonst sei es möglich über KI künftig wesentlich früher Krankheiten zu erkennen, was Ärzten mehr Zeit für die Behandlung gebe. Entsprechende Forschungsergebnisse wolle man in Kürze präsentieren.

Gmail und Photos

Das erste neue Feature gab es für Gmail zu sehen: Unter dem Namen "Smart Compose" gibt es in Kürze die Möglichkeit mittels Tab-Taste einfach das nächste vorgeschlagene Wort zu übernehmen. Hierfür kommt natürlich einmal mehr Maschinenlernen zum Einsatz. Das gilt auch für eine Reihe von neuen Google-Photos-Features. So sollen künftig etwa Schwarz/Weiß-Bilder eingefärbt werden können. Auch kann umgekehrt der Hintergrund eines Bildes desaturiert werden. Ebenfalls neu: Es sollen Dokumente automatisch erkannt und eingescannt werden – samt Texterkennung. All das soll in den kommenden Monaten verfügbar sein.

foto: google Smart Compose in Gmail. Hier nicht ganz ernsthaft mit dauernder Vervollständigung eingesetzt.

Hardware

Unter dem Namen TPU entwickelt Google seit einigen Jahren eigenen Chips für Maschinenlernaufgaben. Nun kündigt man eine neue Hardwaregeneration, die achtmal so schnell sein soll wie die vorangegangene.

Neue Stimmen für den Assistant

Für den digitalen Assistenten Google Assistant sollen künftig sechs unterschiedliche Stimmen zur Verfügung stehen. Dafür hat man unter anderem den Musiker John Legend ins Studio geholt, dessen Stimmen in den kommenden Monaten erhältlich sein soll. Ganz generell verspricht Google dank Verbesserungen an Wavenet eine deutlich realistischer Sprachausgabe.

grafik: google Bessere Sprachmodelle sollen den Google Assistant realistischer klingen lassen.

Natürliche Konversationen

Wer mit dem Google Assistant sprechen will, muss bisher immer "Hey Google" voranstellen. Stattdessen ist dies nur am Anfang einer Konversation vonnöten, danach kann einfach weiterkommuniziert werden, ohne das Keyword dauernd voranstellen zu müssen. Dieses "Continued Conversation" genannte Feature soll in den nächsten Wochen verfügbar sein. Ab sofort gibt es hingegen eine andere Neuerung: Die Möglichkeit mehrere Befehle in einem Satz zu kombinieren.

Visuelles Feedback

Bisher ist der Google Assistant vor allem auf Sprachausgabe fokussiert, künftig soll aber auch visuelles Feedback eine wichtiger Rolle spielen. Entsprechende "Smart Displays" hat man in Kooperation mit diversen Hardwarepartnern bereits vor einigen Monaten vorgezeigt, nun verspricht man neue Features. So soll etwa bald auch Youtube TV verfügbar sein – das es allerdings nur in den USA gibt.

google developers

Disclaimer

Die Keynote ist derzeit noch im Laufen, der Artikel wird währenddessen (und kurz danach) laufend und vor Ort aktualisiert. Insofern sei auch um eine erhöhte Toleranz gegenüber unorthodoxer Orthographie und außergewöhnlicher Syntax geworben. Außerdem empfiehlt sich ein regelmäßiger Reload der Seite, um auf dem neuesten Stand zu bleiben.

(Andreas Proschofsky aus Mountain View, 8.5.2017)