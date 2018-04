Unbekannte warfen Leihfahrräder auf Wiener U-Bahn-Gleise

Es wurde niemand verletzt

Wien – Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag in Wien-Margareten zwei Leihfahrräder auf die Gleise der U-Bahn-Linie U4 geworfen. Sie wurden von einem Zug erfasst, die Garnitur musste mittels Notbremsung gestoppt werden. Die Insassen des Zugs wurden evakuiert, berichtete die Polizei am Sonntag. Verletzt wurde niemand, die U4 war über eine Stunde unterbrochen.

Den gefährlichen Zwischenfall verursachten die Unbekannten gegen 23.00 Uhr. Sie warfen die beiden "Ofo"-Bikes von der Wientalterrasse. Der Zug war zwischen Margaretengürtel und Pilgramgasse in Richtung Heiligenstadt unterwegs. Er überfuhr die Räder. Die Fahrgäste wurden evakuiert und zur Station Pilgramgasse gelotst, Mitarbeiter der Wiener Linien, Feuerwehrmänner und Polizisten waren im Einsatz.

Nicht der erste Vorfall

Die Exekutive ermittelt wegen vorsätzliche Gemeingefährdung. Eventuelle Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der nächsten Polizeidienststelle zu melden.

Es war nicht das erste Mal, dass Leihfahrräder auf die oberirdisch gelegene Fahrstrecke der U4 geworfen wurden. Ein gleich gelagerter Vorfall passierte im Dezember in Meidling, ein Bursch warf ein Rad auf die Gleise, auch dieses wurde von einer U-Bahn-Garnitur erfasst, verletzt wurde niemand.

Nach zahlreichen Vandalismus-Aktionen wurde die Flotte des stationslosen Leihfahrräder-Anbieters "oBike" aus Singapur Ende März massiv reduziert. Konkurrent "Ofo" aus China hatte gegen Ende des Vorjahres ebenfalls seinen Fuhrpark reduziert – allerdings nur jahreszeitenbedingt. Im März hatte Wien strenge Regeln für die stationslosen Räder eingeführt, nachdem es immer wieder Beschwerden über defekte oder verkehrsgefährdend abgestellte Bikes gegeben hatte. Nun wird die Entfernung dieser Exemplare durch die Anbieter verpflichtend vorgeschrieben. (APA, 29.4.2018)