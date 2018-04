US-Konzern Amazon beherrscht Online-Handel in Deutschland

46 Prozent des Umsatzes entfallen auf Internet-Versandhaus

Der US-Konzern Amazon beherrscht den Onlinehandel in Deutschland. Einer Studie des Handelsverbands Deutschland (HDE) zufolge entfielen im vergangenen Jahr auf die deutsche Tochter des Unternehmens 46 Prozent des gesamten Umsatzes im Internet, wie der "Spiegel" in seiner neuen Ausgabe berichtet.

Umsatz bei fast 54 Milliarden Euro

Demnach dürfte der Nettoumsatz im deutschen Onlinehandel im Vergleich zum Vorjahr um zehn Prozent auf 53,6 Milliarden Euro steigen. "Eine Sättigungsgrenze ist nicht in Sicht."

Immer mehr Online-Shopper

Der Studie zufolge wuchs die Zahl derjenigen, die im Internet einkaufen, im vergangenen Jahr um sieben Prozent, am stärksten in der Generation der über Sechzigjährigen. Insgesamt macht das Onlinegeschäft knapp ein Zehntel des gesamten Handels in Deutschland aus. (APA, 29.04.2018)