Sharks stoppen Golden Knights in Overtime

Heimvorteil geht damit an San Jose – klarer Bruins-Sieg gegen Lightning

Las Vegas – Die San Jose Sharks haben am Samstag (Ortszeit) nach der 0:7-Niederlage zum Auftakt der "best of seven"-Serie gegen die Vegas Golden Knights zurückgeschlagen. Nach einem 4:3-Sieg in der Overtime in Las Vegas steht die Serie im Play-off-Viertelfinale der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL 1:1.

Dabei waren die Hausherren erneut auf Siegeskurs. Der Schwede William Karlsson stellte nach 26 Sekunden im zweiten Drittel mit seinem zweiten Treffer auf 2:0. Doch die Sharks drehten die Partie und führte noch vor Ende des zweiten Drittels dank zweier Tore von Brent Burns (22., 35.) und einem von Logan Couture (32.). Nach dem Ausgleich von Vegas vor Ende der regulären Spielzeit, avancierte Couture mit seinem zweiten Treffer des Abends – in der 2. Verlängerung – zum Matchwinner für die "Haie". San Jose ist nun in den kommenden zwei Spielen der Serie Gastgeber.

Bruins knacken Lightning

Im zweiten Spiel der Eastern Conference musste sich Tampa Bay Lightning zu Hause den Boston Bruins im ersten Spiel überraschend klar mit 2:6 geschlagen geben. Lightning gilt als Mitfavorit auf den Titel. (APA, 29.4.2018)