Sechs Monate nach Stiwoll-Morden fehlt jede Spur des mutmaßlichen Täters

Ende Oktober 2017 hatte 66-Jähriger zwei Nachbarn erschossen und weitere Frau verletzt

Stiwoll/Graz – Genau ein halbes Jahr nach den tödlichen Schüssen von Stiwoll bei Graz fehlt vom mutmaßlichen Täter, dem damals 66-jährigen Friedrich F., immer noch jede Spur. Laut Polizei wurden über 400 Hinweise abgearbeitet. Der Weststeirer hatte am 29. Oktober 2017 im Zuge eines Streits einen Mann (64) und eine Frau (55) mit einem Kleinkalibergewehr erschossen und eine Nachbarin (68) schwer verletzt.

Nach der Tat war der Mann mit seinem Kleinbus geflüchtet, der wenig später in einem Wald gefunden wurde. Dann verlor sich die Spur des 66-Jährigen. Hunderte Polizisten hatten mit modernster Ausrüstung wochenlang die Umgebung von Stiwoll abgesucht. Auch die Überprüfung von Kontakten von F. in Österreich sowie in Deutschland, Polen, Kroatien und Ungarn hat keine Hinweise gebracht. (APA, 29.4.2018)