20-jähriger Brite in Tirol mit Besenstiel verprügelt

Erlitt stark blutende Kopfverletzung – Polizei bittet um Hinweise

Brixlegg – Ein 20-jähriger Brite ist Sonntag früh in Brixlegg (Bez. Kufstein) von Unbekannten mit einem Besenstiel verprügelt worden. Der Mann habe dadurch eine stark blutende Verletzung am Kopf erlitten, teilte die Polizei mit. Nach der Attacke sei er noch in ein 15 Minuten entferntes Pub marschiert, von wo aus die Rettung alarmiert und der Brite ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert worden sei.

Die Attacke auf den 20-Jährigen erfolgte zwischen 1.00 Uhr und 1.25 Uhr im Umfeld des "Cradle Skaterpark", berichteten die Behörden. Zu dem Zeitpunkt habe in der Nähe das "Mittelalterspektakel zu Rattenberg" stattgefunden. Die Polizei bittet allfällige Zeugen um Hinweise (Tel. 059133-7213). (APA, 29.4.2018)