Die schrägsten Spiele der A MAZE Berlin 2018

foto: rainer sigl

Im Vergleich zu den bereits genannten Seltsamkeiten ist "Like Roots in the Soil" nahezu banal – dank origineller Steuerung durch ein (Plastik-)Pflänzchen in der Blechdose geriet das sehr kurze meditative Spiel, in dem zwei Perspektiven zu einer Geschichte verschmelzen, aber zum hübsch minimalistischen Walking-Simulator im stylischen Look. Das Spiel italienischer Entwickler ist übrigens kostenlos verfügbar – die Steuerung zu Hause gerät dann allerdings etwas konventioneller.