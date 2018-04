Trump blieb Korrespondenten-Dinner im Weißen Haus erneut fern

US-Präsident lästerte über traditionelle Gala-Veranstaltung mit Journalisten

Washington – US-Präsident Donald Trump ist erneut demonstrativ dem Jahresdinner der im Weißen Haus akkreditierten Journalisten ferngeblieben – und hat vor Anhängern über die Gala-Veranstaltung gelästert. "Ist das hier besser als das falsche Korrespondenten-Dinner im Weißen Haus in Washington?", fragte Trump am Samstag auf einer wahlkampfartigen Kundgebung nahe der Autostadt Detroit.

"Ich könnte heute Abend dort sein und lächeln, als ob ich es liebte, während sie einen Schuss nach dem anderen auf mich abgeben", sagte Trump vor seinen jubelnden Anhängern. "Wenn man nicht lächelt, sagen sie: 'Er war furchtbar. Er kann nicht einstecken.' Wenn man lächelt, fragen sie: 'Worüber hat er gelächelt?'"

Kleineres Washington

Als Ort der Kundgebung hatte Trump ein Washington gewählt – aber nicht für die US-Hauptstadt. Washington Township liegt nördlich von Detroit im Bundesstaat Michigan. Die Region ist beispielhaft für wirtschaftlichen Niedergang und hohe Arbeitslosigkeit. Die Arbeiter von Michigan seien "verraten" worden, sagte Trump in seiner Rede. Seine Wirtschaftspolitik trage aber bereits Früchte: "Die Autos kommen zurück nach Michigan. Die Fabriken kommen zurück."

Trumps Fernbleiben beim Korrespondenten-Dinner im Weißen Haus illustriert abermals sein schwieriges Verhältnis zu Journalisten. Der US-Präsident betrachtet einen Großteil der US-Medien als Feinde. In einer E-Mail an potenzielle Spender schrieb er kürzlich: "Warum sollte ich mit einem Haufen von Fake-News-Liberalen, die mich hassen, in einem Raum eingesperrt sein?"

Traditionell halten Präsidenten beim Korrespondenten-Dinner humorvolle Reden, in denen sie sich selber auf die Schippe nehmen. Trump war der Gala bereits im vergangenen Jahr ferngeblieben. (APA, 29.4.2018)