Großbritannien und Italien erstklassig

15 Sekunden vor Ende des Turniers lagen noch Gastgeber Ungarn und Kasachstan auf Aufstiegskurs

Budapest – An Spannung kaum zu überbieten war die Eishockey-WM Division 1A diese Woche in Budapest. 15 Sekunden vor Ende des Turniers lagen Gastgeber Ungarn und Kasachstan auf Aufstiegskurs, das Ticket für die A-WM 2019 in der Slowakei lösten aber schließlich Großbritannien und Italien.

Vor der abschließenden Partie zwischen Ungarn und Großbritannien (2:3 n.P.) am Samstag hatten noch vier Mannschaften die Chance zum Aufstieg. Die Kasachen hatten Absteiger Polen mit 6:1 bezwungen, anschließend wahrte Italien mit einem zwei Sekunden vor Schluss fixierten 4:3-Erfolg gegen Slowenien die Chance.

Ungarn hätte anschließend gegen die Briten einen Sieg nach regulärer Spielzeit benötigt und Kasachstan mit in die A-WM genommen, doch die Gastgeber verspielten eine 2:0-Führung. Durch den Treffer von Robert Farmer zum 2:2 nach 59:45 Minuten Spielzeit holten sich aber die Briten den Turniersieg und Italien bei Punktegleichstand mit Kasachstan aufgrund des gewonnenen direkten Duells das zweite Ticket für die WM 2019. (APA, 28.4.2018)