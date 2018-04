WM-Generalprobe: ÖEHV-Team unterlag Russlands B-Team knapp

Mit 3:4 nach Verlängerung in St. Petersburg am Turniersieg beim Alrosa Cup vorbeigeschrammt

St. Petersburg – Österreichs Eishockey-Nationalteam hat das letzte Testspiel vor der am Freitag beginnenden A-WM in Dänemark knapp verloren, aber noch einmal Selbstvertrauen getankt. Die ÖEHV-Auswahl unterlag am Samstag im abschließenden Spiel des Alrosa-Cups in St. Petersburg gegen Russlands B-Team mit 3:4 nach Verlängerung und verpasste damit auch den Turniersieg knapp.

0:3 nach Drittel eins

Österreich geriet vor über 4.500 Zuschauern in der Jubileiny-Arena Ende des ersten Drittels mit 0:3 in Rückstand. Gegen die mit KHL-Spielern bestückte zweite Mannschaft des Olympiasiegers kam die Mannschaft von Teamchef Roger Bader aber zurück. Brian Lebler im Powerplay (32.), Manuel Ganahl (41.) und Alexander Cijan (56.) schossen die Partie in die Verlängerung, in der sich die Russen durchsetzten und vor den punktegleichen Österreichern den Turniersieg holten.

"Mit diesem Spiel bin ich sehr zufrieden. Zwar waren wir entgegen dem Spielverlauf 0:3 zurück, haben aber gewusst, dass wir zurückkommen können", sagte Teamchef Bader. "Gegen eine Mannschaft aus lauter KHL-Spielern haben wir verdient noch die Verlängerung erreicht. Das Tempo und die Intensität waren sehr hoch, genau was wir vor der Weltmeisterschaft gebraucht haben", sagte der Schweizer, dessen Team davor gegen die U25-Teams von Weißrussland (3:2) und Norwegen (3:1) gewonnen hatte.

Verstärkungen

Bader war mit 29 Mann nach St. Petersburg gereist und muss den Kader für die WM auf 25 reduzieren. Verstärkung erhofft sich der Teamchef noch durch NHL-Stürmer Michael Raffl, Verteidiger Stefan Ulmer vom Schweizer Vizemeister Lugano und von Stürmer Patrick Obrist (Kloten). (APA, 28.4.2018)

Eishockey-Länderspiel am Samstag im Rahmen des Alrosa-Cups in St. Petersburg:

Russland B – Österreich 4:3 n.V. (3:0,0:1,0:2;1:0). St. Petersburg, 4.584. Tore: Krawzow (15./PP), Garejew (18./PP), Isajew (20.), Malzew (63.) bzw. Lebler (32./PP), Ganahl (41.), Cijan (56.).

Österreich: Starkbaum – Schumnig, Unterweger; Schlacher, Heinrich; Viveiros, Strong; Peter, Wolf – Schneider, Hundertpfund, Ganahl; Hofer, Komarek, Lebler; Haudum, Rauchenwald, Zwerger; Huber, Oberkofler, Cijan

Tabellen-Endstand: 1. Russland B 7 Punkte – 2. Österreich 7 – 3. Weißrussland U25 4 – 4. Norwegen 0