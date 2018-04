US-Rapper Kanye West feiert Donald Trump mit neuem Song

In "Ye vs. The People" würdigt West unter anderem den Slogan "Make America Great Again"

Los Angeles/Washington – Der amerikanische Rapper Kanye West hat ein Lied veröffentlicht, in dem er die Politik von Donald Trump verteidigt. In "Ye vs. The People" kritisiert West die seiner Meinung nach in den USA weitverbreitete Idee, Schwarze müssten die Demokratische Partei wählen. Zudem feiert er den Wahlspruch des Präsidenten – "Make America Great Again" – als neue Idee für das Land.

You don't have to agree with trump but the mob can't make me not love him. We are both dragon energy. He is my brother. I love everyone. I don't agree with everything anyone does. That's what makes us individuals. And we have the right to independent thought. — KANYE WEST (@kanyewest) April 25, 2018

Thank you Kanye, very cool! https://t.co/vRIC87M21X — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 25, 2018

Der Song wurde in der Nacht auf Samstag erstmals im US-Radio gespielt. West ist einer der wenigen amerikanischen Prominenten, die Trump öffentlich unterstützen. Vor wenigen Tagen verschickte der Musiker über den Kurznachrichtendienst Twitter ein Bild, das ihn mit einer "Make America Great Again"-Baseballkappe zeigt. Kurz zuvor nannte er den Präsidenten "meinen Bruder". Die Leute, schrieb er, könnten ihn nicht davon abbringen, Trump zu lieben. "Ich liebe jeden. Ich stimme nicht allem zu, was jemand macht. Das ist es, was uns zu Individuen macht."

Andere Künstler kritisierten West und forderten ihn auf, sich von Trump zu distanzieren – auch seine Frau Kim Kardashian reagierte skeptisch und schrieb auf Twitter, ihre Ansichten würden sich von denen ihres Mannes unterscheiden – sie respektiere aber dessen Meinung, schließlich sei er ein "Free Thinker".

Now when he spoke out about Trump... Most people (including myself) have very different feelings & opinions about this. But this is HIS opinion. I believe in people being able to have their own opinions,even if really different from mine

He never said he agrees with his politics — Kim Kardashian West (@KimKardashian) April 25, 2018

In "Ye vs. The People" reagiert der 40-Jährige West auf Kritiker. Er führt in dem Lied eine Unterhaltung mit dem amerikanischen Rapper und Trump-Kritiker T.I., in der er seine Unterstützung für den Präsidenten rechtfertigt. Trump hatte sich bereits zuvor für Wests Unterstützung gedankt: "Danke Kanye", twitterte er, "sehr cool!" (APA, red, 28.4.2018)