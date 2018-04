Enttäuschung für Liverpool gegen Stoke

Reds kamen an der Anfield-Road nicht über ein 0:0 gegen den Nachzügler hinaus

Liverpool – Der FC Liverpool hat vier Tage nach dem furiosen Champions-League-Sieg gegen AS Roma eine herbe Enttäuschung in der Fußball-Premier-League erlebt. Gegen den Tabellenvorletzten Stoke City kamen die "Reds" im heimischen Anfield-Stadion nicht über ein 0:0 hinaus. Bei den Gästen spielte Österreichs Teamspieler Moritz Bauer durch, Kevin Wimmer stand nicht im Kader.

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp veränderte seine Startelf im Vergleich zum 5:2 im Roma-Match auf fünf Positionen. Neben dem verletzten Alex Oxlade-Chamberlain fehlte am Samstag auch Sadio Mane mit Wadenproblemen. Der Tabellendritte hatte aber weiter gute Chancen, auch in der kommenden Saison in der Champions League zu spielen. (APA, 28.4.2018)